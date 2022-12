A la Une . Pénurie de médicaments en France : Le retour des masques préconisé par le gouvernement

Faisant le point sur la neuvième vague de Covid-19 et la pénurie de certains médicaments à l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé, François Braun, invite à porter le masque et attire l’attention sur les "prescriptions excessives". Par L.S - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 10:06

La prudence est de mise. Face à la pénurie de certains médicaments tel que le paracétamol pédiatrique ou les antibiotiques comme l’Amoxylin, le ministre de la Santé, François Braun invite à porter le masque en cette période où la grippe et la bronchiolite sévissent, rapporte le huffingtonpost.fr.



Ainsi, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé qui faisait le point sur la situation de cette pénurie a déclaré que « les pulls ne régleront pas le problème face aux épidémies, mais les masques oui et je vous invite à en porter dans les transports ».



Le 4 décembre, lançant un appel quant à la vaccination contre la Covid-19, François Braun a lancé « Mon bras ne tremblera pas s’il fallait imposer le masque y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là (…) Pour l’instant, ce n’est pas le cas » .



Le ministre a également annoncé la fin de la pénurie du paracétamol pour adultes. Pénurie qui a frappé la France il y a deux mois avant d’être résorbée ces dernières semaines, a expliqué François Braun.



Le pénurie du paracétamol pédiatrique est due à un « mouvement social chez Sanofi » qui a réduit à la fois la production et la distribution du produit, a précisé le ministre.



Le gouvernement a invité les pharmaciens à se servir « chez les grossistes qui ont du stock » et non directement dans les usines pour permettre de « mieux répartir les stocks sur le territoire ».



En conclusion, évoquant le cas de l’amoxicilline, dont la pénurie inquiète en cette période d’épidémies de grippe et de bronchiolite, le ministre a soutenu que « la problématique est mondiale, elle est due à un défaut de production de l’amoxicilline » mais aussi aux prescriptions « excessives » en France.



Ainsi, François Braun a rappelé que l’antibiorésistance, qui se crée en cas de prise inappropriée d’antibiotiques, tue en France des centaines de milliers de personnes par an.