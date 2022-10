A la Une . Pénurie de carburant en métropole : La grève reconduite dans les cinq sites de TotalEnergies

La grève est reconduite dans les cinq sites de TotalEnergies, la CGT appelant à amplifier le mouvement. Par N.P - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 18:06





Ce samedi, près d'un tiers des stations-service de l'Hexagone (27,3%) manque toujours d'au moins un carburant. La grève a été reconduite par la CGT ce samedi dans les cinq sites du groupe TotalEnergies. Si un accord a été signé vendredi entre les deux syndicats majoritaires ( CFE-CGC et CFDT) et la direction, la CGT y voit "une mascarade", jugeant les hausses de salaires proposées (de 7%) insuffisantes et appelant à amplifier le mouvement.Le travail a repris dès vendredi sur les deux sites d'Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), mais selon le groupe, le retour à un fonctionnement normal ne se fera pas avant "deux à trois semaines".Ce samedi, près d'un tiers des stations-service de l'Hexagone (27,3%) manque toujours d'au moins un carburant.