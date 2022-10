A la Une . Pénurie de carburant : Le remplissage de jerricans va être interdit en métropole

À l'heure où près de 30% des stations-service de métropole connaissent des difficultés d'approvisionnement en carburant, le gouvernement va demander aux préfets de prendre un arrêté pour empêcher le remplissage de jerricans. Un arrêté déjà en vigueur dans plusieurs départements comme l'Île-de-France ou les Hauts de France mais qui ne concernera pas La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 14:32

Tous les préfets vont recevoir cette instruction ce mardi, indique France Info, qui confirme une information du ministère de la Transition énergétique. Face à la pénurie, certaines préfectures comme celles du Vaucluse, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence ont annoncé une limitation de 30 litres de carburant par automobiliste pour permettre au plus grand nombre de se ravitailler.



Ce lundi, la Première ministre Elisabeth Borne a réuni plusieurs ministres pour une réunion d'urgence à Matignon afin de faire le point sur la grève chez TotalEnergies. Un mouvement initié par la CGT il y a une dizaine de jours après l'échec des négociations avec la direction du géant énergétique français. La CGT demande pour les salariés une augmentation salariale de 10%, au moment où TotalEnergies "a profité d'un bénéfice à hauteur de 16 milliards de dollars et d'une inflation de 2,8% en 2021 et d'un bénéfice semestriel de 18,8 milliards de dollars et d'une inflation avoisinant les 7%" en 2022, explique le syndicat.

Au sortir de sa réunion avec les ministres, Elisabeth Borne a exhorté la direction de TotalEnergies et les grévistes à la reprise des discussions. "Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue", a-t-elle exprimé, ajoutant que le gouvernement continuera de prendre des mesures facilitant l'approvisionnement des stations-service.



Contactée, la préfecture de La Réunion a indiqué que la prise d'un arrêté concernant l'interdiction de remplissage de jerricans "n'est pas à l'ordre du jour", invoquant une "absence de pénurie" dans l'île.