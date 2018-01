Pénurie d’eau au Tampon: La mairie fait le point lundi soir

Suite aux interventions de ce week-end, SUDEAU avait pu rétablir la distribution en eau à l’ensemble des Tamponnais.Ce lundi matin, vers 7h30, un nouvel éboulis a eu lieu au lieu-dit Ravine à Malheur, entraînant deux nouvelles casses des canalisations des Hirondelles et du Pont du Diable.Pour mémoire, les opérations de maillage et d’interconnexion permettent de maintenir la distribution sur une grande partie de la commune. Toutefois, le secteur de Pont d’Yves partie haute ne pourra pas être alimenté.Bras de Pontho- Chemin Petreas Haut et Bas- SHLMR 17ème- Chemin Jules Hoarau- Chemin Statis- Chemin Picard- Chemin Armanette- Chemin Badamier- Grand TamponUne reconnaissance en hélicoptère a eu lieu ce matin puis SOGEA est intervenu en début d’après-midi pour sécuriser le site. Les travaux pourront alors débuter par les équipes de SUDEAU.Le plan citerne est toujours maintenu dans tous les secteurs Le maire du Tampon rappelle à la population de faire preuve de civisme et de solidarité, et d'économiser l’eau.