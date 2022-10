La grande Une Pénurie d’eau : Pourquoi toujours les mêmes communes touchées en premier ?

Alors que les pluies ont été suffisamment abondantes lors de la dernière saison des pluies pour régénérer les réserves d’eau, la situation va fortement se dégrader dans les prochaines semaines. La faute à plusieurs mois sans une goutte et une arrivée tardive de la prochaine saison des pluies. Si la Plaine des Palmistes a déjà fait limiter la consommation d’eau à ses habitants, le Port, Saint-Gilles et l’Est risquent de suivre prochainement. Mais pourquoi ces secteurs sont-ils toujours les premiers impactés lorsque la pluviométrie baisse ? Réponse. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 17:11





Comme annoncé lors du dernier Alors que la situation des ressources en eau est bonne sur l’île, voire presque excédentaire dans quelques secteurs, la Plaine des Palmistes vient de publier un arrêté limitant l’utilisation de l’eau sur son territoire. Une décision basée sur sa structure d’approvisionnement en eau forçant la municipalité à anticiper, déjà, une pénurie à venir…et à raison.Comme annoncé lors du dernier forum de prévision climatique pour le sud-ouest de l’océan Indien , les prochains mois vont être plutôt secs sur La Réunion. Les précipitations vont se faire rares jusqu’à la fin janvier. Problème : cela fait déjà plusieurs mois que l’île n’a pas connu d’épisode pluvieux et les ressources en eau ne vont pas tarder à chuter. Si aucune pluie n’arrive dans le mois à venir, la sécheresse pourrait arriver en novembre dans certains secteurs de l’île.



Le cas des Hauts



Cette pénurie en eau va toucher progressivement les communes les plus fragiles, comme la Plaine-des-Palmistes. Anli Bourhane, chargé de l'étude et du suivi des ressources en eau à l’Office de l’eau, explique que la commune s’alimente dans de petites sources qui sont les premières touchées lorsqu’arrive la sécheresse. De plus, le cours d’eau Bras noir, d’où une partie de l’eau est captée, est très sensible à un manque de pluies.



"Ces petites sources retiennent moins l’eau que des nappes phréatiques. Lorsqu’elles ne sont plus alimentées, leur niveau descend rapidement" ajoute l’hydrogéologiste. Ces captations sur de petites sources sont l’apanage des Hauts, expliquant pourquoi Le Tampon, Cilaos et les cirques sont souvent soumis à des difficultés.



En effet, il n’y a pas de forage au-dessus de 300 mètres d’altitude à La Réunion en raison de l’investissement coûteux que cela représente. À l’inverse, l’immense majorité des villes côtières possèdent les leur, assurant une distribution normale jusqu’à un seuil critique. Toutefois, Anli Bourhane prévient que le Port pioche déjà dans ses réserves, tandis que Saint-Gilles pourrait suivre prochainement.

Pourquoi l’Est manque d’eau ?



C’est une question que beaucoup se posent : pourquoi la zone la plus arrosée de La Réunion est-elle souvent en pénurie d’eau ? Anli Bourhane donne la réponse : "En dehors des forages, l’autre moyen pour capter l’eau vient des rivières. Mais les cours d’eau sont plus sensibles que les nappes phréatiques lorsque les recharges en eau baissent. Avec la quantité d’eau en surface, le choix a été fait dans certaines communes, comme Saint-André et Bras-Panon, de ne pas forer."



À l’inverse, il explique que les communes de l’Ouest se sont préparées. Mais le sont-elles suffisamment pour les mois à venir ?





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur