La grande Une Pénurie d’eau : Extinction Rebellion s’insurge contre la tenue d’un tournoi de golf

La section réunionnaise d’Extinction Rebellion dénonce l’organisation d’un tournoi de golf à l’heure où les restrictions d’eau ont débuté sur l’île. Par GD - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 14:41





Le mouvement écologiste commence par rappeler que



"Cet évènement, soutenu à la fois par le département, la Région de l’île de la Réunion ainsi que par l’office de tourisme de l’Ouest nous laisse perplexes. Comment peut-on continuer à soutenir des loisirs superflus aussi consommateurs d’eau alors qu’une partie de la population en est privée. Nos élus et représentants ont-ils seulement compris les nouveaux enjeux climatiques ? M. le Préfet, avez-vous mis en place des stratégies de solutions équitables afin de limiter l’utilisation de cette eau à des fins de divertissement ? L’eau est vitale pour la population et nous sommes inquiets de la gestion politique de ce bien naturel", indique Extinction Rebellion dans le communiqué.



Les militants estiment que "les collectivités locales semblent ne pas prendre sérieusement et équitablement les mesures d’adaptation au changement climatique. Leur compétence et leur réelle motivation restent à démontrer." Dans un communiqué envoyé à la préfecture et à toutes les collectivités de l’île, Extinction Rebellion veut mettre en avant les paradoxes de la gestion de l’eau dans le département.Le mouvement écologiste commence par rappeler que les mesures de restrictions de l’usage de l’eau ont débuté et que certaines communes connaissent déjà des coupures. Dans le même temps, Extinction Rebellion s’étonne de voir que le nettoyage des voitures en station est toujours autorisé, mais également que le Mercedes Open Golf 2022 de la Réunion, qui se déroule du 4 au 12 décembre, soit maintenu."Cet évènement, soutenu à la fois par le département, la Région de l’île de la Réunion ainsi que par l’office de tourisme de l’Ouest nous laisse perplexes. Comment peut-on continuer à soutenir des loisirs superflus aussi consommateurs d’eau alors qu’une partie de la population en est privée. Nos élus et représentants ont-ils seulement compris les nouveaux enjeux climatiques ? M. le Préfet, avez-vous mis en place des stratégies de solutions équitables afin de limiter l’utilisation de cette eau à des fins de divertissement ? L’eau est vitale pour la population et nous sommes inquiets de la gestion politique de ce bien naturel", indique Extinction Rebellion dans le communiqué.Les militants estiment que "les collectivités locales semblent ne pas prendre sérieusement et équitablement les mesures d’adaptation au changement climatique. Leur compétence et leur réelle motivation restent à démontrer."