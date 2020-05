Faits-divers Pensions "marrons" : La ligue des Droits de l’Homme demande l’ouverture d’une enquête pénale

Suite aux révélations de la presse sur la situation irrégulière de nombreuses pensions "marrons", accueillant des personnes âgées dépendantes, la Ligue des Droits de l’Homme adresse un courrier au procureur de la République afin qu’une enquête pénale soit ouverte concernant les faits de maltraitance dans ces maisons d’accueil illicites. Voici le courrier : Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 19:03 | Lu 164 fois

Pour une enquête immédiate sur les maltraitances qui pourraient avoir été commises dans les maisons d'accueil et pensions irrégulières pour personnes âgées.



(privation de nourriture et de soins, séquestration dans les chambres, ligotage sur des sièges, brimades diverses, etc...).



la Ligue des droits de l'Homme à la Réunion a adressé ce jour un courrier à Monsieur le Procureur de la République, afin de demander que soit diligentée ou élargie, dans les meilleurs délais, une telle enquête, avec le cas échéant, un appel public à témoins.

Fait à Saint-Denis, le 26/05/2020 Parallèlement, la Ligue informe les autorités civiles, dont les maires, de cette démarche en les appelant à solliciter de même une enquête pénale. La Ligue appelle les familles de personnes âgées ayant constaté des maltraitances à témoigner et se déclare disponible pour recueillir de tels témoignages. Cependant, au vu du caractère délictueux des faits de maltraitance supposés ou visés, tels que révélés par la presse et divers témoignages, une enquête pénale complète apparaît indispensable. Dans ces conditions, Dans ces circonstances, l'audit que l'ARS et le Département ont annoncé sur les maisons d'accueil illicites à la Réunion, ne saurait à l'évidence suffire. Il viserait en effet seulement, selon les explications des autorités, à permettre la régularisation d'un certain nombre d'établissements et leur mise en conformité sociale et sanitaire. Mais à travers divers témoignages mis à jour à cette occasion, ont aussi été dénoncés des faits de malveillance graves visant des personnes âgées vulnérables et dépendantes dans notre Île A l'occasion de la crise de Covid 19, des révélations de la presse ont fait état de la situation irrégulière de différents lieux et pensions accueillant des personnes âgées, faisant ressortir que cette situation était de longtemps connue et plus ou moins tolérée par les autorités, du fait d'une insuffisance de l'investissement public pour des établissements agréés.



