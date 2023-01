A la Une .. Pension alimentaire : Depuis le 1er janvier, le versement est automatique

Depuis le début de l'année, le versement de toutes les pensions alimentaires émanant d'une décision de justice entre automatiquement dans le dispositif dit d'intermédiation et sera versé directement par la CAF ou la MSA. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 09:36

Depuis le 1er janvier 2023, le versement par intermédiation devient la règle pour toutes les pensions alimentaires à verser. Concrètement, le parent qui doit payer la pension ne la versera plus directement à l'ayant-droit - c'est-à-dire le second parent - mais à la CAF ou à la MSA qui la reversera ensuite au second parent. Il s'agit d'un service gratuit pour les personnes concernées. Si le parent payeur ne s'acquitte pas de ses devoirs, la caisse versera tout de même la somme au 2e parent et se chargera de la gestion de la procédure contentieuse afin de récupérer les montants qui sont dus.



Auparavant, seules les pensions non payées ou en retard entraient dans le dispositif. Mais les familles monoparentales se trouvaient défavorisées en cas de défaut de paiement, ce qui représentait environ une famille sur quatre.