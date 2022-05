Courrier des lecteurs Pensée pour Denise Sula

Par Sylviane, une amie des bêtes - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 16:03

En ce premier mai 2022, j'ai une pensée toute particulière pour notre regrettée Madame Denise SULA. Déjà 2 ans..... Le 1er mai 2020, Madame Denise SULA nous avait malheureusement quittés. Après son décès, il avait été prévu qu'un hommage lui soit rendu à la Réunion, mais cela n'avait pas pu se faire en raison de la crise sanitaire avec le Covid. Denise SULA était une grande amie de la protection animale et je n'oublierai jamais son très grand dévouement à la cause animale, une femme formidable, précieuse, rare, d'un courage exceptionnel, qui avait sauvé à la Réunion des milliers de chiens et chats en détresse. Pendant plus de 20 ans, elle avait été Présidente de la SPA de La Réunion, elle avait consacré énormément de temps bénévolement à améliorer la protection animale. Face à la maladie, une terrible épreuve, elle était très courageuse, ne se plaignait pas, et venait même à la SPA pour préparer le départ des petits chiens vers la métropole avec l'aide des associations et refuges partenaires qui les faisaient adopter par des familles. Nous ne l'oublierons jamais et elle restera gravée dans nos coeurs. Pour la cause animale, nous lui devons beaucoup. Elle nous laissera le souvenir d'une personne qui ne mesurait ni son temps, ni sa peine.