"Berguitta s'en est allé, nous reprenons le mouvement de plus belle et passons cette fois à la vitesse supérieure" indique l'intersyndicale UFAP UNSa Justice et CGT Pénitentiaire, qui appelle à la mobilisation pour dire "stop à la violence contre les pénitentiaires" et visant à dénoncer "le manque de sécurité dans les établissements"."La Pénitentiaire a connu ces deux dernières semaines une série d'agressions d'une violence inouïe", rappelle l'intersyndicale, appelant au blocage total des trois établissements : la maison d'arrêt de Saint-Pierre lundi dès 6 heures, le centre de détention du Port mardi dès 6 heures et le centre pénitentiaire de Domenjod mercredi dès 6 heures.Le syndical local pénitentiaire FO appelle lui aussi au blocage du centre pénitentiaire de Saint-Denis ce mercredi.