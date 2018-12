Pendant les fêtes ou en vacances, préservez vos animaux !

Les fêtes de fin d’année et les vacances scolaires sont habituellement des périodes propices à la divagation et à l’errance animales. En effet, on constate une augmentation des pertes, captures animales et des ramassages de cadavres durant ces périodes, avec des pics observés de janvier à mars et au mois d’août. Voici quelques gestes simples de prévention pour éviter des phénomènes.







Adoptez ces gestes simples afin de préserver vos animaux :



Assurez-vous que quelqu’un de confiance prenne le relais auprès de votre animal si vous partez en vacances ou si vous déménagez (pour le garder, le surveiller, le nourrir, en prendre soin, …). Il est évidemment exclu d’abandonner votre animal pour vous en débarrasser. Vous risquez des amendes en cas de divagation, d’abandon ou de maltraitance d’un animal. Dans le contexte des fêtes, notamment lors des réveillons des 24 et 31 décembre, assurez-vous de bien mettre votre animal à l’abri pour qu’il ne panique pas au son des pétards et fusées, et qu’il ne s’échappe pas de votre domicile dans l’affolement. Enfin, nous rappelons que même si un chaton ou un chiot est très mignon comme animal de compagnie pour les enfants, il est important de prendre la mesure des responsabilités qui vous engagent en tant que propriétaire, avant de l’offrir en « cadeau de Noël ». Un animal n’est pas un jouet ! C’est un être vivant et sensible qui mérite du temps, de l’attention et de l’amour. La décision de prendre un animal doit être mûrement réfléchie pour éviter un abandon et pour garantir le bien-être de votre animal au quotidien. Faites passer ces messages et partagez-les au plus grand nombre…

Nous comptons sur vous toutes et tous pour agir en citoyens responsables et vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !



Pour les urgences relatives à la fourrière animale

Nous vous informons que le Numéro Vert du TCO 0 800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion) sera fermé les mardis 25 et 31 décembre 2018 (jours fériés).

En cas de besoin, vous pourrez toutefois laisser un message sur le répondeur en précisant vos coordonnées ou vous serez dirigés vers l’astreinte fourrière pour les urgences.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Vous pouvez aussi retrouver à tout moment tous vos services en ligne dans l’Espace Habitant ou l’Espace Entreprise, pour toute information ou demande suivant votre situation.



TCO