Santé Pendant l'hiver, attention au monoxyde de carbone prévient l'ARS

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Juin 2020

L’hiver austral arrive tranquillement et avec lui son flot de méthodes pour se protéger. Si certains privilégient une bonne couette ou la technique de "l’oignon", multiplier les couches de vêtements, d’autres se laisseront tenter de ressortir leur matériel de chauffage. C’est justement cette dernière option qui peut être à l’origine d’intoxications graves au monoxyde de carbone. Une intoxication qui peut être mortelle. Pour cette raison, l’Agence Régionale de Santé La Réunion appelle donc à la vigilance.



En France, chaque année, le monoxyde de carbone cause près d’une centaine de décès. En 2019 à La Réunion, 13 personnes ont été prises en charge dans un service d’urgence pour une intoxication au monoxyde de carbone. Depuis le début de l’hiver austral, une personne a été prise en charge cette année.



Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore, et donc indétectable par l’homme. Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce, quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il se diffuse très vite dans l’environnement. Les symptômes sont les maux de tête, les nausées, la confusion mentale et la fatigue. Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement.



Les enquêtes environnementales conduites par l’ARS depuis plusieurs années à La Réunion ont pu mettre en évidence les principales causes suivantes :

- un dysfonctionnement de chauffe-eau à gaz, couplé à une ventilation insuffisante du local

- une utilisation inappropriée d'un barbecue ou d'un brasero en chauffage d'appoint

- une utilisation d'un groupe électrogène dans un local contigu à l'habitation, sans conduit d'évacuation des gaz d'échappement vers l'extérieur



Pour éviter le risque d’intoxication mortelle, il est impératif de suivre les recommandations suivantes :

- faites vérifier chaque année vos installations par un professionnel : chauffe-eau et chauffe-bains, chaudières, cheminées, inserts et poêles, conduits d’aération

- faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une fois par an

- aérez votre logement et ne bouchez jamais les entrées d’air

- n’installez jamais de chauffe-eau à gaz à circuit non étanche dans une salle de bains ou dans une pièce à vivre (chambre, séjour)

- n’installez jamais un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : il doit être impérativement placé à l’extérieur des bâtiments

- n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : réchauds de camping, braseros, barbecues, fours, etc.



En cas d’apparition de symptômes d’intoxication, il est recommandé d’aérer les locaux, d’arrêter si possible les appareils à combustion, d’évacuer les lieux et d’appeler les secours en composant le 15, le 18 ou encore le 112.



