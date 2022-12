Courrier des lecteurs Pèlerins du Frère Scubillon

Par Marie Annick Ramsamy-Dufour - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 07:57

Il était une foi, poussés par la foi et l'importance de la foi, si telle est l'image que nous avons de la pratique de la foi, nous étions appelés à marcher sur les traces du Bienheureux Frère Scubillon en cette nuit étoilée du 19 décembre à partir de 23h00 au mardi 20 décembre jusqu'à 4h00. Jean Bernard Rousseau, (de son vrai nom), devenu Frère Scubillon chez les Frères des Écoles chrétiennes, est envoyé sur note Île, où il se consacre à l'éducation de la jeunesse et à l'évangélisation des esclaves, sachant se faire le frère des pauvres parmi les pauvres.

Des pèlerins venus de différents doyennés, se sont donnés rendez-vous, sur cette place de l' Église de Saint François Xavier, à la Rivière des Pluies, qui a pris un air sportif.

Un hommage à été rendu à cette occasion par le curé de la paroisse ; Père Clément, spiritain, à l'initiateur de ce projet très orignal et novateur, bien argumenté, sensible à la détresse humaine : Père François Glenac (décédé le 11 mai 2017)

En fêtant l'apôtre des esclaves, le pèlerinage nocturne à tenu toutes ses promesses, par des chants et des prières. L'esclavage est derrière nous. Personne n'appartient à personne. Jeune, femme, homme toi, quelques soient ton origine, ta race, ta couleur, ta religion, lève-toi et dis "NON" à l'esclavage, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Nul je sait de, quoi demain sera fait. Cette marche vers le Mausolé du Bienheureux Frère Scubillon s'est terminée par la messe à quatre heures du matin, (messe des Noirs) et fait partie d'un pèlerinage de la religion catholique. La marche défait les nœuds qui nous tiennent à ce monde matériel et intéressé, mais aussi, et d'abord, œuvre à une dimension de soi, par ailleurs négligée. Je reste persuadée que la foi est l'affaire de chacun, et sachez juste qu'il est facile dans un sens où dans l'autre de s'intéresser à la foi ou non. C' est le propre de l'homme que de vouloir oublier qu'il est fait pour l'infini et tatoué pour l'absolu.

Il était une foi, encore un beau succès. Le rendez-vous est déjà pris pour le 19 décembre 2023, et, si Dieu le veut prochain pèlerinage à la rencontre du Bienheureux Frère Scubillon, éducateur, évangelisateur, réconciliateur, témoignage vivant pour notre société et pour l' Église d'aujourd'hui.