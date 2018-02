Pèlerinage du Maha Shivaratree à Maurice : Des boissons empoisonnées distribuées à des pèlerins ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, soutenant qu’un individu distribuait des boissons suspectes à des pèlerins, deux plaintes ont été déposées aux postes de police de Rose-Hill et Phoenix.



Trilok Boodram, à l'origine de l'une des plaintes, a fait une déposition au poste de police de Phoenix après avoir reçu 26 bouteilles comme dons aux pèlerins de la part d’un individu. Il croyait que c’était du jus.



Il a déclaré sur Radio Plus ce lundi 12 février : "c’est l’odeur qui émanait de la bouteille qui m’a alerté. Il y a avait une foule et je n’ai pas vu les personnes qui distribuaient ces bouteilles. Nous avons eu beaucoup de dons. Quand je les ai ouvertes, j’ai senti une odeur bizarre, je les ai mises près des poubelles et j’ai contacté la police et d’autres volontaires. C’est très choquant et grave." Les bouteilles contenaient du kérosène mélangé à de l’insecticide, selon le rapport du Forensic Science Laboratory (FSL).



Aussitôt alertés, plusieurs hauts gradés de la police se sont réunis au Central CID dans l’après-midi du dimanche 11 février. Comme le rapporte defimédia.info, si aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment, deux voitures sont recherchées. Des policiers et des officiers de la Field intelligence ont été déployés.



Les suspects, s'ils venaient à être interpellés, pourraient être accusés de terrorisme.