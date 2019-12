Peine de prison ferme pour avoir aspergé son ex d'acide

Un quinquagénaire est parti derrière les barreaux pour avoir jeté de l'acide sur son ex, rapporte la presse écrite.



Les faits remontent au mois d'octobre dernier, après 3 ans de séparation. L'individu avait pris le soin de diluer l'acide avec de l'eau, notent les journaux. Après l'avoir jeté sur son ancienne compagne, qui a reçu le mélange dans les yeux, entraînant un stress post-traumatique et dix jours d'ITT, il a pris le fuite. Avant d'être retrouvé le 10 décembre dernier.



Le prévenu a été condamné ce vendredi à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt, et s'est vu prononcer la révocation d'un précédent sursis, précise la presse écrite. Il est donc parti dormir en prison.