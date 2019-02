Peigeo.re : L’urbanisme à portée de clic

"On veut développer l’accessibilité de ces données au grand public, on sent que la population veut être mieux informée pour se faire une opinion plus objective" indique la présidente.



Des "portraits de quartiers" sous forme de tableaux doivent prochainement intégrer la plateforme, et permettront par exemple de comparer les prix moyens du mettre carré immobilier d’un quartier à l’autre, ou encore de connaître "le nombre précis de F3 non occupés dans le quartier de la Bretagne. Cet état des lieux en temps réel va ainsi beaucoup plus loin que la simple mise en page de données brutes" , précise l’agence.



Actualisée à chaque nouvelle donnée disponible, la plateforme nous permet par exemple d’apprendre que La Réunion compte aujourd’hui 367.000 logements, dont 22% sont des logement sociaux; qu’il faut compter en moyenne 213.000 euros pour l’achat d’une maison, ou encore 159.000 euros pour un appartement 3 pièces. Il suffit ensuite de parcourir les tableaux pour accéder à ces moyennes dans sa commune, et bientôt dans son quartier.