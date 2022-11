Pédopornographie en France : 48 hommes, dont des élus, interpellés

L’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) a mobilisé les services de police judiciaire depuis le début de semaine pour opérer un vaste coup de filet. 48 hommes ont été interpellés, ils sont soupçonnés d'avoir consulté et téléchargé un nombre massif de photos et vidéos pornographiques qui mettent en scène des enfants. France Info, qui a révélé l'affaire, affirme que des élus locaux sont concernés.



Le Parisien nous apprend que le logiciel américain le "Child Protection System" a été utilisé pour identifier les personnes soupçonnées. L'outil permet de détecter les téléchargements de fichiers pédopornographiques. Les suspects auraient consulté un volume important de ce type de vidéos et sont décrits comme des consommateurs "compulsifs".



Il n'y aurait pas de profil type pour les suspects qui sont âgés de 26 à 79 ans. Il s'agirait autant de chômeurs, de retraités que de travailleurs.