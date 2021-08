Faits-divers Pédopornographie : La gendarmerie met en garde contre une arnaque

Sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie de La Réunion met en garde contre une tentative d’escroquerie. Un faux mail du service de protection des mineurs de la police nationale fait croire que vous avez été pris en train de consulter des contenus pédopornographiques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 15:28

C’est une étonnante alerte que la gendarmerie de La Réunion diffuse sur ses réseaux sociaux. Les militaires mettent en garde contre un faux mail accusateur de la police auquel il ne faut absolument pas répondre.



Dans ce message faussement envoyé par la Direction générale de la police judiciaire et la direction de protection des mineurs, une certaine Yvette Bertrand, "commissaire divisionnaire et chef de la brigade de protection des mineurs", vous informe qu’une cyberinfiltration de votre ordinateur a été effectuée. Le message continue en vous indiquant que vous faites l’objet de plusieurs poursuites judiciaires portant sur la pédopornographie, la pédophilie et l’exhibitionnisme.



Dans l’affolement, le destinataire peut manquer le premier indice qui est une grosse faute d’orthographe. Il est en effet inscrit "protection des mineures" au lieu de "protection des mineurs".



La gendarmerie profite également de cette arnaque pour rappeler que le fait d'enregistrer, de diffuser, d'offrir, de détenir ou de consulter des images d'enfants dénudés est sévèrement puni par la loi avec des peines allant de dizaines de milliers d'euros d'amende à plusieurs années de prison fermes (art 227-23 code pénal).



Si vous avez besoin d’aide au sujet de l'attirance pour les enfants, vous pouvez contacter le 0 806 23 10 63 pour obtenir de l’aide.



Si par contre vous avez cliqué sur le lien de l’arnaque, n’hésitez pas à vous rapprocher de la gendarmerie la plus proche.



