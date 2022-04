A la Une . Pédopornographie : Des exhibitionnistes sur un réseau social prisé des adolescents

Le gouvernement a saisi la Justice pour faire interdire l'accès au site Omegle. Le réseau social est utilisé par les collégiens et voit des adultes aux tendances pédophiles s'exhiber lors des conversations vidéo. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 10:23





Le site internet américain Omegle est dans le viseur du gouvernement. Le secrétaire d'Etat en charge de l'enfance et de la famille annonce qu'il va saisir la justice en réponse à une enquête menée par un site internet spécialisé en multimédia sur ce réseau social particulièrement prisé des jeunes de 10 à 15 ans en France. KoolMag a en effet révélé qu'Omegle est une plateforme où les mineurs peuvent être fréquemment confrontés à de la pornographie ou même tomber sur des adultes en train de se masturber en direct. Le réseau social américain est un chat vidéo anonyme. Il suffit d'affirmer avoir plus de 13 ans pour se connecter et parler avec des inconnus. Les discussions peuvent se faire par message, mais elles se font la plupart du temps en vidéo, comme sur "Chatroulette".

Du contenu pornographique accessibles en deux clics



Les jeunes sont connectés via leur webcam ou l'appareil photo de leur téléphone et peuvent alors échanger avec d'autres personnes. Elles sont choisies au hasard par l'algorithme. On peut donc tomber sur quelqu'un qui joue de la musique, une personne qui veut livrer son analyse sur les derniers résultats de l'élection présidentielle ou encore :

Images pornographiques et adultes qui se masturbent



Les jeunes qui se connectent peuvent aussi tomber sur des vidéos sexuellement explicites. Des internautes ne connectent pas leur webcam mais des flux d'images de femmes entièrement dénudées et proposent à leur interlocuteur de se rendre sur des sites pornographiques.



D'autres adultes montrent leur appareil génital à la webcam dès la connexion d'un internaute choisi au hasard et qui peut donc être un mineur.



L'enquête menée par KoolMag a fait beaucoup de vagues. Le secrétaire d'État chargé de l'Enfance va signaler à la justice des faits d'exposition des mineurs à la pornographie et à la pédocriminalité sur Omegle.