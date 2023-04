A la Une .. Pédophilie : Un couple jugé pour une décennie de viol de l'enfant dont il avait la garde

Vincent G., la quarantaine, sera jugé dans quelques jours pour avoir violé l'enfant dont une de ses amies lui avait confié la garde. Les abus ont commencé alors que la victime avait 6 ans et se sont poursuivis jusqu'à ses 16 ans avec la complicité du compagnon du criminel présumé. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 16:15

Une nouvelle affaire de viol sordide fera l'objet d'une prochaine audience criminelle dans le prétoire de la rue Juliette Dodu. Vincent G. se tiendra dans le box des accusés avec son compagnon poursuivi pour non dénonciation de crime. Une de leurs amies leur avait confié son garçonnet de quatre ans dont elle ne pouvait pas assumer la charge. Croyant bien faire, elle pensait que le marmaille allait vivre heureux dans une famille aimante. Mais dès ses 6 ans, le malheureux aurait été forcé à faire des fellations régulières à son père de substitution.



Ce mardi, l'accusé comparaissait devant la chambre de l'instruction afin que sa période de détention provisoire soit exceptionnellement prolongée en attendant son jugement. La faute à un nombre très important d'affaires criminelles à audiencer devant la cour criminelle et la cour d'assises.





Lors de l'exposé des faits, le président Pierre Kuentz a rappelé que la victime présumée avait ensuite été forcée à des relations sexuelles complètes et ce, jusqu'à ses 16 ans. En janvier 2021, les faits ont été dénoncés, l'adolescent ayant alerté l'équipe éducative par notamment son addiction aux paradis artificiels. "Son état psychologique est très alarmant", a commenté le magistrat.



Tout au long de la procédure, Vincent G. aurait expliqué qu'il s'agissait d'une "vraie histoire d'amour entre lui et l'enfant puis, l'adolescent". Mais, selon son avocate, son client aurait avancé sur ce point et reconnaitrait les faits grâce au suivi psychologique dont il a fait l'objet dans le cadre de son incarcération. "Je m'en expliquerai lors du procès", a déclaré Me Devaguy Mardaye.



En attendant, Vincent G., qui encourt 20 ans de réclusion criminelle, reste en prison.