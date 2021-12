A la Une . Pécresse vainqueur des primaires chez Les Républicains : Cyrille Melchior a eu le nez creux

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 20:44

Dès l'annonce de la victoire de Valérie Pécresse aux primaires au sein du parti Les Républicains samedi, les candidats battus lui ont immédiatement apporté leur soutien. Même Eric Ciotti, le battu de la finale, s'est empressé d'annoncer qu'il soutiendra la candidature de la présidente de la région d'Ile-de-France, poussant même l'amabilité jusqu'à la recevoir aujourd'hui dans son fief des Alpes-maritimes.



A La Réunion, plusieurs personnalités de Droite avaient fait campagne pour l'un ou l'autre des candidats.



C'est Cyrille Melchior qui a eu le nez le plus fin en soutenant dès le départ la candidature de Valérie Pécresse. Après avoir pris bien soin d'en avertir Michel Fontaine, le puissant président de la fédération locale, il a même organisé dans l'ouest une visioconférence entre sa candidate et une centaine de militants du parti.



En face, le député David Lorion avait lui choisi de soutenir Michel Barnier pour lequel il avait même organisé un grand meeting à Saint-Pierre.



Officiellement, aucun autre élu de premier plan n'avait pris position en faveur d'Eric Ciotti ou de Xavier Bertrand.



Il reste à voir quelles conséquences la désignation de Valérie Pécresse comme candidate officielle des Républicains va avoir au sein du parti.



Va-t-elle réussir à préserver jusqu'au bout son unité et fédérer les candidats battus autour d'elle, au sein d'une véritable équipe de campagne? Les premières critiques d'Eric Ciotti, qui lui a reproché dès hier matin de ne pas reprendre certains points qu'il juge importants de son programme comme la création d'un Guantanamo à la française, semblent de mauvais augure. Tout comme l'annonce de la création de son propre parti. Même s'il a semblé faire un peu marche arrière ensuite.



Va-t-elle réussir à empêcher la fuite des militants, et des électeurs, en direction d'Eric Zemmour? Déjà, un micro-courant du parti, le Mouvement conservateur, a affirmé rejoindre le candidat d'extrême droite. Il sera intéressant de surveiller si ces défections prévisibles tournent à l'hémorragie ou si elles sont compensées, et dans quelle mesure, par les ralliements que Valérie Pécresse saura attirer au travers d'une dynamique de campagne.



Les prochains sondages devraient déjà nous donner une réponse.



Pour Michel Fontaine en tout cas, les choses sont claires : tous les militants et tout l'appareil du parti sont d'ores et déjà en ordre de bataille pour permettre à Valérie Pécresse de l'emporter.



