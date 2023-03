Pêcheur disparu à ​Terre Sainte : Les recherches se poursuivent

Deux hommes ont été signalés en difficulté au large de Terre Sainte à Saint-Pierre ce dimanche après-midi. Les deux pêcheurs auraient été happés par une vague. Le corps sans vie d’un des deux hommes âgé d'un quarantaine d'années a été retrouvé hier par les équipes de secours dépêchées sur place dans l’après-midi.



Les équipes de la brigade nautique, les pompiers, l’hélicoptère de la gendarmerie et le Smur sont de nouveau mobilisés ce lundi pour poursuivre les recherches et tenter de retrouver l'adolescent de 16 ans qui l’accompagnait.



La famille aurait aperçu le corps à 100 mètres du rivage tôt ce matin mais le bateau de la brigade nautique n'avait pas pu s'approcher de la zone indiquée.



L'adolescent originaire de la Ravine des Cabris venait pêcher ici de temps en temps. Sa famille et des amis sont sur place et guettent la mer, priant pour que la mer leur rende le corps.