Pêche traditionnelle : Rappel de la réglementation

La Direction de la mer Sud océan Indien rappelle que les pêches traditionnelles exercées à titre de loisir à l’intérieur de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion sont réglementées par l’arrêté préfectoral n°4038 du 26 novembre 2007 modifié.La pêche de loisir est interdite sur les plates-formes récifales de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion appelées "lagons", de la plage jusqu’à la barrière corallienne.Par dérogation, des pêches traditionnelles peuvent être autorisées à l’intérieur des lagons sous certaines conditions. Les pêcheurs doivent notamment être détenteurs d’une carte de pêche traditionnelle annuelle, nominative et non cessible. Seules les pêches suivantes sont autorisées selon certaines prescriptions et techniques définies dans l’arrêté préfectoral susvisé :pêche du capucin nain(période autorisée du 1er février au 30 avril, les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à l’exception des jours fériés – horaire : de 05h00 à 09h00)pêche du "zourite"(période autorisée du 1er février au 31 octobre, les mercredi, jeudi, vendredi et samedi à l’exception des jours fériés – horaire : de 05h00 du matin à midipêche à la gaulette(période autorisée : tous les jours de 05h00 à midi à l’exception des jours fériés)Les contrevenants qui ne respectent pas ces règles mettent des ressources en péril et s’exposent par conséquent à des amendes pouvant aller jusqu’à 22 500 € (cf. article L945-4 du code rural et de la pêche maritime), voire à des poursuites devant les tribunaux.Nota : l’arrêté préfectoral précité est consultable au lien suivant : www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr