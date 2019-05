Pêche australe : 129 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017

En 2017, la pêche à la légine et à la langouste dans les ZEE des Terres australes françaises dégage un chiffre d’affaires de 129 millions d’euros. En trois ans, le chiffre d’affaires des armements de pêche a ainsi augmenté de 60%.



L’emploi dans le secteur a également progressé de 13% avec 350 salariés mobilisés sur les armements, et 630 emplois à équivalent temps-plain au total, dont 570 à La Réunion.



Avec la hausse des cours et notamment celui de la légine, la pêche australe est une activité à forte valeur ajoutée (95 millions d’euros) qui dégage un taux de marge élevé : 79% en 2017.



Cette marge permet aux armements de financer l’achat de nouveaux navires, et d’investir fortement (6 millions d’euros d’investissements chaque année en moyenne de 2000 à 2017).