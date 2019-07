Pêche à la légine : Les petits pêcheurs de la SAPPMA en colère contre l’Etat

Les petits pêcheurs estiment avoir été menés en bateau par l'État. Depuis 2017, la société des artisans pêcheurs professionnels des mers australes (SAPPMA) de la SAS Réunion Pêche Australe attend qu’un quota de légine "économiquement viable" leur soit attribué par la préfecture des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).



"Les missions d’inspection générale diligentées par le Gouvernement pour préparer la réforme du plan de gestion et établir les critères d’attribution des quotas de cette ressource australe très convoitée qu’est la légine se sont avérées des leurres", indique la SAPPMA.



Selon le regroupement des 90 petits pêcheurs de la SAPPMA, ces missions n’ont fait que renforcer la mainmise des gros armements en valorisant l’antériorité des candidats dans le nouveau plan de gestion 2019-2025.



Parce qu’ils "en ont assez d’être pris pour des idiots par l’État", ils se mobiliseront ce jeudi matin devant la préfecture des TAFF à St-Pierre avec le soutien d’élus réunionnais.



Les petits pêcheurs "entendent ainsi se mobiliser contre l’injustice de l’exclusion des Réunionnais de cette pêcherie, contre les privilèges donnés aux armements historiques, pour le développement de l’emploi en faveur de la jeunesse réunionnaise et pour l’avenir de La Réunion".