Pêche à la javel: Des bidons retrouvés à la Rivière Saint-Étienne

Des pêcheurs ont eu la mauvaise surprise le mois dernier de trouver huit bidons de javel dans la Rivière Saint-Étienne au niveau du Ouaki. Selon eux, il ne s’agit que d’une partie des bidons qui se trouvent sur les lieux. Il est donc probable qu’il s’agisse de bidons servant à la pêche à la javel qui consiste à polluer l’eau et ainsi tuer les poissons, rendant leur prélèvement plus facile. Outrés, les pêcheurs affirment : "Nous avions déjà pêché sur cette rivière il y a plusieurs mois de cela et il y avait abondance de poissons plats et de poissons chittes ; poissons que nous relâchions systématiquement vu que c'est une petite population qu'il faut préserver, puis ce jour là en descendant la rivière c'était le désert, un seul tout petit poisson a mordu". "Les braconniers étaient passés visiblement très récemment vu que les bidons étaient encore intacts, non usés par le soleil", poursuivent-ils. Les poissons ne seraient pas les seuls touchés : les cabris qui boivent cet eau en meurent parfois.



Ils dénoncent un manque de réactivité des organismes et autorités en charge de la protection des lieux. La problématique perdure et malgré les sanctions, la pratique est maintenue dans plusieurs rivières de l’île. Plusieurs pêcheurs comptent mener des actions de sensibilisation.