Pêche à la gaulette dans la Réserve Marine : Début des demandes de carte le 1er octobre

Pas de pêche au zourite ou au capucin nain dans la zone de la Réserve Marine sans carte de pêche. Les demandes pour cette année débuteront le lundi 1er octobre 2018, de 6h à 17h, au siège du GIP RNMR à la Saline les Bains. Les pêcheurs à la gaulette devront se rendre physiquement à la Réserve Marine entre le 1er et le 31 octobre 2018 (de 8h à 16h au-delà du lundi 1er octobre). Le quota prévu est de 800 cartes, selon l'ordre d'arrivée des demandes.



Les cartes de pêche sont délivrées gratuitement. Leur durée de validité est annuelle et nominative. Pour être éligible, les demandeurs doivent résider dans les communes de Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, Etang-Salé et avoir plus de seize ans au moment du dépôt de la demande.



Pour rappel, la carte de pêche traditionnelle est nécessaire pour la pêche dans certaines zones des "lagons". La pêche à la ligne à partir des côtes rocheuses ou des plages de sable noir n’ayant pas de récif corallien en face, ne nécessite pas d’autorisation particulière.



La demande de carte pour l’année 2019 doit être accompagnée des pièces suivantes :



- Un formulaire d’inscription (à récupérer au siège de la Réserve Marine).

- Une enveloppe timbrée, au tarif en vigueur, pour l’envoi d’un courrier avec le nom, prénom et adresse de l’intéressé.

- Une photocopie de la carte d’identité du demandeur (ou du passeport ou du permis de conduire).

- Deux photos d’identité avec indication des noms, prénoms du demandeur au dos.

- Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) établi au nom de la personne demandant la carte, ou un avis d’imposition ou de non-imposition. Pour les mineurs une photocopie du livret de famille.