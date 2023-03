Communiqué Pêche : Rencontre scientifiques/professionnel(le)s pour appréhender l’avenir des stocks de poissons dans l'océan Indien

Malgré l’approche du cyclone tropical Freddy, les professionnel(le)s de la pêche à La Réunion ont répondu favorablement lundi 20 février à Saint-Gilles à l’invitation du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) à échanger avec les organismes de recherche sur leurs derniers résultats scientifiques et sur un partage d’ambitions liés aux fins de durabilités économique et environnementale en océan Indien. Par NP - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 08:02

Financé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et pour la pêche (FEAMP), le projet POP SIZE s’est conclu ce lundi 20 février 2023 par un atelier d’échanges entre professionnel(le)s de la pêche et organismes de recherche scientifique organisé en partenariat par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et par l'Institut de recherche pour le développement (IRD).



Cette rencontre, dont la précédente édition s’était tenue en 2020, a pour objectif principal de favoriser les synergies entre les professionnel(le)s de la pêche et les scientifiques avec des échanges, d’une part, vulgarisés autour de restitutions de projets scientifiques en termes de techniques d’échantillonnage, d’analyse et d’évaluation des stocks de poissons en océan Indien et, d’autre part, interactifs autour de points de vue sur les enjeux pour le secteur en termes de potentiels d’espèces, de techniques de pêche voire même de sauvegarde écologique.



La journée de travail a vu se succéder plusieurs représentant(e)s des organismes partenaires (IRD, IFREMER, CITEB) où chacun(e) a présenté les avancées des projets d’études menés. Parmi elles, on peut citer les études de suivi par satellite des déplacements des thons, espadons et marlins dans le sud-ouest de l'océan Indien à des fins de gestion des stocks de pêche, l’application de nouveaux outils génétiques d’estimation d'abondance afin d'appréhender l'évolution des populations, les nouvelles techniques de pêche plus innovantes et plus sélectives (dont le développement d’appâts artificiels), ou encore les expérimentations de prototypes visant à lutter

contre la déprédation des captures et limiter les prises accessoires...



Le CRPMEM a également présenté deux projets qu’il entend mener sur 2023, le premier concernant un flotteur innovant et instrumenté pour l’acquisition de données océanographiques et acoustiques en mer couplé à une filière ancrée et le second visant à reconstituer certains stocks de poissons commerciaux par la capture de post-larves en mer, l'élevage à terre en ferme aquacole puis la réintroduction de juvéniles dans la bande côtière sous des habitats artificiels protégés.



Cette année, enfin, le CRPMEM a souhaité profiter de l’atelier d’échanges pour discuter avec ses ressortissants les axes prioritaires de recherche à entreprendre avec les organismes scientifiques sur la période 2023-2027.



Ce plan stratégique de recherche constituera la feuille de route des thématiques sur laquelle les pêcheurs et les organismes de recherche s’accorderont afin de répondre aux besoins des opérateurs économiques.



A l’issue de débats riches, où les pêcheurs présents ont notamment pu partager leurs expériences et contraintes de terrain avec les scientifiques, le président du CRPMEM de La Réunion, M. Gérard Zitte, a conclu la journée en saluant « l’implication collective des participants pour servir le secteur de la pêche réunionnaise » et en rappelant que « le monde de la pêche et celui de la science doivent nécessairement se retrouver pour grandir mutuellement, y compris comme vecteur d’innovation ».



Les organisateur(rice)s de l’atelier d’échanges souhaitent désormais proposer cet événement sur une base annuelle, en parallèle des projets collaboratifs menés par l’ensemble des organismes de recherche en milieu marin à La Réunion et dans la continuité des objectifs spécifiques soutenus par l’Union Européenne (programme FEAMPA), portant entre autres sur le développement de partenariats scientifiques-pêcheurs pour « renforcer les activités de pêche durables sur le plan économique, social et environnemental ».