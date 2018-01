"Pays de merde": Les déclarations de Trump provoquent un torrent d'indignation

"Racistes", "abjects" et "blessants" : l’indignation provoquée vendredi par les propos de Donald Trump sur l'immigration en provenance de «pays de merde» prend de l’ampleur dans les pays concernés.



D’une même voix, les 54 ambassadeurs du groupe africain à l’ONU ont exigé dans la nuit de vendredi à samedi des excuses du président américain, condamnant des "remarques scandaleuses, racistes et xénophobes". Ils se sont dits préoccupés par la tendance "grandissante" de l’administration Trump "à dénigrer le continent, et les gens de couleur".



Le gouvernement haïtien a, lui, dénoncé des propos "odieux et abjects" qui, s’ils étaient avérés, seraient à tous égards "inacceptables car ils refléteraient une vision simpliste et raciste".



"Le langage que j’ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés", a de son côté twitté Donald Trump.