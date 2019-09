Pays de la Loire : Un sans-abri réunionnais souhaite aller en prison

Un Réunionnais de 35 ans a été condamné mercredi dernier à 9 mois de prison dont 6 avec sursis pour une série de vols dans la ville de Laval en Mayenne. L’homme est sans domicile fixe et vit dans une grande précarité. Face aux juges il a expliqué souhaiter se "mettre à l’abri" en prison, comme l’indique Ouest France.



Sans famille et sans travail, l’homme est également adepte de la boisson et compte 19 mentions à son casier judiciaire, la plupart pour des faits de vol.



Les faits qui lui sont cette fois reprochés consistaient en une série de vols commis à Laval au mois de juin et juillet : carte bleue, ordinateur portable, téléphones du personnel du SAMU etc.