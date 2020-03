AFP Pays-Bas: un tableau de Van Gogh volé dans un musée fermé à cause du coronavirus

(AFP) Un tableau de Van Gogh, "Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps", a été volé dans un musée des Pays-Bas fermé au public en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l'établissement. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 03H15 (01H15 GMT), les cambrioleurs ont forcé la porte d'entrée vitrée du musée Singer Laren, à une trentaine de km d'Amsterdam, avant de s'emparer de l'oeuvre datant de 1884, a indiqué la police néerlandaise dans un communiqué "Je suis choqué et incroyablement agacé que ce vol se soit produit", a réagi l'un des directeurs du musée, Jan Rudolph de Lorm, lors d'une conférence de presse vidéo. "L'art est là pour être vu, pour être apprécié, pour inspirer et apporter du réconfort, en particulier en ces temps difficiles où nous nous trouvons", a-t-il déploré. Le musée est fermé depuis environ deux semaines et ce jusqu'au 1er juin au moins, le gouvernement néerlandais ayant interdit tous les rassemblements publics pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait plus de 770 morts dans le pays. Des agents se sont rendus sur place directement après le déclenchement de l'alarme antivol du musée, mais n'ont trouvé aucune trace des cambrioleurs, a expliqué la police. Le vol s'est produit, jour pour jour, 167 ans après la naissance du maître néerlandais post-impressionniste, le 30 mars 1853. "Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps" avait été prêté au Singer Laren par le musée de Groningue (nord) dans le cadre d'une exposition dédiée à l'art néerlandais. - "La chasse est lancée" - La valeur du tableau est estimée entre un et six millions d'euros, selon Arthur Brand, un expert d'art néerlandais. "La chasse est lancée", a prévenu Brand, surnommé l'"Indiana Jones du monde de l'art" et notamment connu pour avoir retrouvé en 2015 deux chevaux de bronze de Josef Thorak, l'un des sculpteurs préférés d'Hitler. Il s'agit du troisième vol d'un Van Gogh aux Pays-Bas depuis les années 1990, a-t-il indiqué auprès de l'AFP. Deux chefs-d'oeuvre du peintre avaient été dérobés en 2002 au musée Van Gogh d'Amsterdam. "Vue de la mer de Scheveningen" (1882) et "Sortie de l'église réformée de Nuenen (1884-1885), dont la valeur s'élève à plusieurs millions d'euros, avaient finalement été retrouvés en Italie en 2016. Ils sont de nouveau exposés au musée d'Amsterdam depuis juin 2019. "Pour moi, cela ressemble au travail d'un imitateur", analyse Arthur Brand, selon lequel le modus operandi des voleurs du musée Singer Laren est similaire à celui observé lors du vol au musée Van Gogh. "Les voleurs sont seulement allés chercher un Van Gogh, alors qu'il y a aussi d'autres oeuvres dans le musée" Singer Laren, relève-t-il. Le musée Singer Laren compte quelque 3.000 objets d'art, parmi lesquelles certains travaux des artistes néerlandais Piet Mondrian et Jan Toorop, ainsi qu'une oeuvre du Français Auguste Rodin. Jan HENNOP



Source : Source : ...

Lu 49 fois





Dans la même rubrique : < > En Europe, la "route de la soie de la santé" fait grincer des dents Coronavirus: Poutine appelle les Moscovites au respect du confinement