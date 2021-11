Sport Réunion Payet ne tire pas un trait sur l'équipe de France

L’Olympique de Marseille dispute l’Olympico ce dimanche soir. Son joueur vedette s’est exprimé avant la rencontre et affirme ne pas avoir tiré un trait sur un grand retour sous le maillot bleu. Par LG - Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 à 09:18

Dimitri Payet pourrait-il être le premier Réunionnais à disputer une Coupe du monde de football ? La réponse dépend du niveau du joueur de l’OM et de Didier Deschamps.



Régulier dans les performances depuis le début de la saison, Dimitri Payet croit encore en ses chances d’être rappelé par le sélectionneur des Bleus.



A quelques heures d’affronter l’Olympique Lyonnais, le Marseillais est apparu en conférence de presse d’avant-match.



"Je n’ai pas tiré un trait. Je l’ai déjà dit, à partir du moment où je sentirai que j’ai un niveau qui peut me permettre de jouer au niveau international, ça restera dans un coin de ma tête. Mais on a un sélectionneur qui fait ses choix et on voit qu’on a de très bons joueurs", a déclaré le numéro 10 de l’OM, toujours bloqué à 38 sélections et 8 buts.



Dès ce soir sur la pelouse de Lyon, le joueur qui fêtera ses 35 ans en mars prochain a l’occasion de se rappeler aux bons souvenirs de Didier Deschamps avec lequel il avait brillé en atteignant la finale de l’Euro 2016, seule compétition internationale en sélection à laquelle le Réunionnais a participé.