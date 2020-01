Pavillon Réunion pour le 5e Salon de la Gastronomie des Outre Mer SAGASDOM

Du vendredi 31 janvier au 2 février aura lieu la 5ème édition du Salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie, plus communément appelé SAGASDOM, à Paris. Dédié à la valorisation du patrimoine gastronomique ultramarin, et plus largement de la francophonie représentée par ses 30 États, SAGASDOM s’inscrit dans la continuité d’une initiative portée depuis 2014 par la Cheffe Babette de Rozières.



Pour la 2e année consécutive, La Réunion aura son propre pavillon pour valoriser le savoir-faire local, promouvoir la destination et développer des partenariats à travers l’exportation de nos produits locaux.



La Région et son guichet d’internationalisation des entreprises « La Maison de l’Export » coordonnent la mise en œuvre d’un stand Réunion institutionnel de 50m² avec l’IRT, l’UMIH et le Syndicat du Sucre, en îlot central, qui aura pour mission d’informer et de promouvoir les atouts de La Réunion.



Une mise à disposition de stands pour les entreprises du secteur agroalimentaire principalement, ayant répondu à l’appel à candidature, a été proposé à Lavalle, La Maison Robert, Oté Grand Mere « Tradition 974 », Le Club de la Restauration, Rhum Métis, Passion Epice, et La Caille Blanche.



Des animations culinaires et des dégustations de préparations à base de produits locaux seront organisées sur le pavillon par l’UMIH ;

Des animations et des concours du salon seront aussi accessibles aux visiteurs et aux entreprises.



De plus, La Destination Réunion sera bien représentée avec la participation d’un groupe folklorique réunionnais dans la programmation musicale de l’événement sera la touche culturelle réunionnaise du salon.



Le Salon de la Gastronomie des Outre-Mer avec ses 50 000 visiteurs ultramarins représente une réelle opportunité d’assurer la promotion de La Réunion pendant la période hivernale propice aux destinations tropicales. En outre, une vitrine de produits issus de la canne à sucre sera proposée en parallèle des produits commercialisés par les entreprises réunionnaises présentes.