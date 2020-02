Rubrique sponsorisée Pavillon Réunion élu plus beau stand du Salon de la Gastronomie des Outre Mer SAGASDOM

Pour l’export et la valorisation des mets et des savoirs-faire réunionnais

Le SAGASDOM s’est tenu du vendredi 31 janvier au 2 février à Paris Porte de Versailles. Pour la 2e année consécutive, la Région Réunion a organisé la participation d’une délégation réunionnaise avec ses partenaires (IRT, UMIH et Syndicat du Sucre) pour la deuxième année consécutive. Et La Réunion a eu son propre pavillon pour valoriser le savoir-faire local, promouvoir la destination et développer des partenariats à travers l’exportation de nos produits locaux.



Le travail des équipes a été récompensé à l’issue de cette édition. Le pavillon Réunion a remporté samedi soir le prix du plus beau stand ! Une récompense qui a fait le bonheur à la fois de l’équipe organisatrice et des 8 entreprises accompagnées sur cet événement.



Une fierté pour La Réunion de recevoir cette distinction sur ce salon dédié aux outre-mer et qui fera parler d’elle en France Métropolitaine et ailleurs.



La Réunion avait réalisé pour l’occasion un espace dédié pour valoriser le savoir-faire local, promouvoir la destination et développer des partenariats à travers l’exportation de produits locaux.La Région et son guichet d’internationalisation des entreprises « La Maison de l’Export » ont ainsi coordonné la mise en oeuvre d’un stand Réunion institutionnel de 50m² sur le thème de la mer. Le stand avait l’allure d’un bateau accosté sur décor de plage.



Une mise à disposition de stands pour les entreprises du secteur agroalimentaire ayant répondu à l’appel à candidature, a également été proposé à Lavalle, La Maison Robert, Oté Grand Mere « Tradition 974 », Le Club de la Restauration, Rhum Métis, Passion Epice, et La Caille Blanche.



Des animations culinaires et des dégustations de préparations à base de produits locaux ont été organisées sur le pavillon par l’UMIH pendant ces 3 jours, rythmées par le maloya du groupe Racine Mêlée. Le bilan s’annonce plus que satisfaisant pour tous les opérateurs ! présents.

La Réunion Positive Lu 105 fois





Dans la même rubrique : < > A la CINOR, maintenant trier c’est gagner ! ​Pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Pierre jeudi 6 février