Courrier des lecteurs Pauvre France !

Par Jean Reybo - Publié le Samedi 9 Juillet 2022 à 13:27

La Nupes, groupuscule politique mort-né qui me fait penser au « Muppet Show » de la belle époque au vu du nombre de guignols qui la composent, germée dans l’esprit du parano-égocentrique-anti-flics Mélenchon ( la police tue !), premier sinistre de la France, qui confond la pratique courante du maintien de l’ordre chez ses potes Poutine, Maduro, Chavez, grands démocrates s’il en est, avec la doctrine appliquée en France.



La France insoumise ou plutôt la France soumise à l’islamisme (dixit un philosophe bien connu), après son arrivée carnavalesque à l’Assemblée Nationale qui n’est pas une Z.A.D, ne lui en déplaise, a montré son vrai visage avec le geste intolérant de leur plus jeune député (pas Fort le Boyard!) envers l’un de ses collègues et le chahut irrespectueux et continu réservé à la première ministre lors de son discours de politique générale.

Pas de doute, l'excellence et la grande classe ont fait leur entrée au Parlement !

Chez nous ce zembrocal indigeste et toxique a contaminé 6 députés sur 7 qui sont tombés dans le « Panot » de la bande à « Bono ». La honte !



La situation de l'Éducation nationale, surnommée allègrement le mammouth par un ancien ministre... socialiste jadis et aujourd'hui la fabrique de crétins par un professeur de philo à la retraite, a interpellé le président Macron qui, afin d'éviter que cette institution vacillante (22ème sur 24 au classement Pisa) ne reçoive un jour l'extrême-onction, a décidé de faire appel à un « Pap » pour la requinquer. Problème : celui-ci est sur la même ligne idéologique wokiste, indigéniste, racialiste que la gauche extrême qui fait la pluie et le beau temps depuis des décennies dans cette institution.



Dans ce contexte, quelle amélioration de son état de santé peut-on espérer ?