Courrier des lecteurs Pause et dialogue devraient être des clés pour une réforme apaisante

Par Jean Claude Comorassamy - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 09:42

Déconnecté du terrain, traité "d'hors sol", pas à l'écoute, le gouvernement fait face aujourd'hui encore à une colère grandissante d'une large partie de la population. A partir de là, cette question se pose forcément, en partant "fleur au fusil " défendre sa réforme des retraites, le président et le gouvernement n'ont-ils pas mis "les charrues avant les bœufs " ?



Vouloir faire passer coûte que coûte l'âge de la retraite à 64 ans. Tout en faisant l'impasse de la problématique des conditions de vie au travail, de l'augmentation des salaires, sans intégrer l'égalité femme et homme dans l'entreprise, la réponse au chômage des jeunes, la problématique des seniors, les personnes en situation de handicap, pénibilité au travail, les carrières longues, les risques psychosociaux (RPS), autant sont les leviers manquants de la réforme. De plus avec le 49-3, malgré qu'il soit démocratique et constitutionnel, c'est l'étincelle qui semble-t-il, a mis le feu aux poudres.



C'est surtout le ressentiment d'un entêtement d'un gouvernement dirigeant le pays qu'en verticalité et le passage en force du 49-3 de dernière minute, qui ont poussé plus de 3 à 3,5 millions de manifestants dans toute la France d'après la source de l'intersyndicale, à descendre dans la rue pour demander fermement une fois de plus l'abandon du projet de la réforme des retraites et à un retour au dialogue en attendant les avis du conseil constitutionnel.



Le dialogue social pour sortir de l'impasse



Ainsi, l'intersyndicale front uni a été la grande force pour dénoncer le manque de dialogue social pour cette réforme. Mais aujourd’hui, la proposition d'un retour au dialogue est annoncée par le gouvernement qui pourrait aboutir positivement, que si une Co-construction d'un nouveau projet sans préalable soit faite dans une démarche d'inclusion de tous les acteurs syndicaux et politiques concernés.



Alors même qu'une nouvelle mobilisation se profile pour ce mardi, le gouvernement reste toujours inflexible sur l'âge fixé de départ en retraite à 64 ans. Malgré tout, on peut affirmer que seul le dialogue pourrait permettre de sortir de cette impasse, car aucune violence n'a de place dans l'expression d'un mécontentement.



Moment choisi par le secrétaire national, patron de la CFDT Laurent Berger de demander "qu'on mette sur pause la réforme et appelle à l'apaisement". Un pont pour s'acheminer vers l'unité et le rassemblement me semble-t-il !



De ce fait, je m'appuie volontiers sur l'éclairage de la philosophe Jacqueline de Romilly qui nous dit clairement et sans équivoque :"Apprendre à penser, à écouter, c'est d'être capable de dialoguer, c'est le seul moyen d'endiguer la violence effrayante qui monte autour de nous".



Alors, souhaitons que chaque partie y trouve matière à méditer, à l'heure où le pays est plongé dans une crise sociale devenue politique que le dialogue revienne enfin. Soyons optimistes et constructifs dans les échanges !