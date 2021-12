Communiqué Pauline Hoarau et Colipays organisent une collecte de vêtements et de jouets pour les plus démunis

Colipays et Pauline Hoarau, mannequin international, s’unissent autour d’un projet solidaire en organisant une collecte de vêtements et de jouer en faveur de l'association ACH. Par N.P - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 15:58

Du 6 au 17 décembre 2021, une collecte de vêtements et de jouets aura lieu dans les locaux de Colipays en faveur de l’association ACH. Ce projet, pluriel et complexe, a pour objectif de venir en aide aux personnes dans le besoin mais aussi d’apporter un peu de joie aux enfants démunis à Noël.

Dans une volonté constante d’accompagner les associations locales, Colipays a mis tout en œuvre pour accompagner au mieux l’association. C’est tout naturellement que l’entreprise réunionnaise s’est tournée vers Pauline Hoarau, mannequin international, pour soutenir ce projet.

En effet, Pauline Hoarau, fière de ses racines dyonisiennes et très active sur le plan humanitaire, n’a pas hésité à apporter son aide. Après avoir œuvré auprès d’une association à Madagascar, Pauline Hoarau œuvre à présent sur son île et devient marraine de l’ACH. Elle sera présente au sein de Colipays le 17 décembre à 16h pour réaliser la pesée finale et annoncer le résultat de la collecte. Les vêtements et jouets collectés seront par la suite distribués aux familles et aux enfants dans le besoin.

L’ACH, une association qui œuvre depuis 1992 pour les démunis

Fondée en 1992 par Justine Edmond, l’ACH est la seule association de La Réunion reconnue d’utilité publique. L’objectif de l’association est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes dans le besoin à La Réunion, à Madagascar et précédemment, au Sénégal.

Riche de la générosité de sa présidente et de ses nombreux bénévoles, l’ACH présente 3 principaux champs d’action :

- Insertion professionnelle : Ateliers et chantiers d’insertion

- Aide alimentaire : Distribution de colis alimentaires

- Animation et inclusion : Centre aéré pour enfants porteurs de handicaps et valides

L’association s’articule autour d’un lieu unique, La Maison du Bonheur, dans les hauts de Saint-Denis.