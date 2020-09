Météo Paulette, Sally, Teddy, Vicky, René : cinq cyclones rodent dans l'Atlantique

Comme cela avait été annoncé, la saison cyclonique dans l'Atlantique est très dense. Actuellement pas moins de cinq cyclones tropicaux sont positionnés dans la zone et pourraient s'avérer dangereux. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 15 Septembre 2020 à 10:35 | Lu 638 fois

Qualifiés d'ouragans, cinq systèmes sont très étroitement surveillés actuellement au dessus de l'Atlantique. Paulette, Sally, Teddy, Vicky et René tournent. CNN révèle qu'il s'agit de la deuxième fois de l'histoire où une telle densité de cyclones est relevée. Trois des météores sont devenus des ouragans avec des vents supérieurs à 119 km/h, deux sont des tempêtes tropicales.



Sally et Teddy inquiètent...

Paulette a déjà atteint les Bermudes et poursuit sa route vers l'Atlantique. René, tempête tropicale, est en train de finir sa course et s'affaiblit actuellement.



Sally inquiète les autorités qui ont ordonné un plan d'évacuation. En Louisiane et au Mississippi, de très fortes pluies sont attendues. Teddy est encore plus inquiétant : situé à l'est des Antilles, le météore est en passe de devenir un énorme ouragan en s'approchant des Bermudes.



Vicky, positionnée à côté du Cap Vert, devrait rencontrer des conditions défavorables à son développement...