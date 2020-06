Municipales 2020 Paulet Payet crée un collectif en soutien à André Thien-Ah-Koon

Après avoir annoncé son ralliement au maire sortant la semaine dernière, Paulet Payet ancien maire et ancien adversaire d'André Thien Ah Koon a annoncé ce lundi la création d'un comité de soutien "confiance et solidarité avec André THIEN-AH-KOON, 28 juin 2020". Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 20:55 | Lu 108 fois





Face à ce qu’il qualifie alliance contre-nature, Paulet PAYET annonce la création d’un collectif de soutien à André THIEN-AH-KOON appelé "confiance et solidarité avec André THIEN-AH-KOON, 28 juin 2020" pour le second tour des municipales.



L’objectif principal de cette initiative est de dénoncer et refuser la fusion des deux candidates, faite sans aucune concertation et qui n’a, selon eux, pour seul objectif que de servir leurs ambitions personnelles.



Face au prétendu projet de "gouvernance partagée", promis par les deux candidates, nombreux sont ceux qui se souviennent de la guerilla conduite par Mme BASSIRE contre l’ancien Maire, et qui a bloqué le Tampon pendant plus de 4 ans.



Le collectif ne donne pas 6 mois à cette nouvelle équipe pour exploser en vol, plongeant avec elle les tamponnaises et les tamponnais dans une situation de faillite et de désarroi.

Le collectif dénonce les trahisons et les compromission. Il dénonce les mensonges qui font état des ralliements d’opposants qui ont, depuis, clairement démenti !



Le programme est devenu une sorte de tapis mendiant, avec des idées piochées ici et là, vidé de tout contenu et sans réalisme. Il n’y a plus de logique, plus de sens. Les tamponnais sont manipulés et trompés.



Le collectif nouvellement créé appelle ainsi à soutenir la Liste "Tampon-Avenir" conduite par André THIEN-AH-KOON, qui propose le meilleur projet pour la Commune du Tampon.

Conscients des difficultés très importantes que connait la population tamponnaise, le collectif ajoute qu’André THIEN-AH-KOON est le seul candidat capable de bâtir le Tampon de demain.



Pour preuve, les membres du collectif rappellent qu’André THIEN-AH-KOON a réalisé ces engagements et rendu au Tampon les moyens de se développer et de progresser, saluant au passage une gestion efficace qui a permis à la commune de se hisser à la 5ème place des communes les mieux gérées de France.



A titre d’exemple, les membres du collectif ont été convaincus par la remarquable réactivité et l’efficacité du Maire qui durant la crise du COVID19 a su mobiliser toutes les énergies pour venir en aide rapidement aux familles Tamponnaises et maintenir le cap dans la tempête.



