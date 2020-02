Municipales 2020 Paul Fort : "Un projet établi par des Avironnais pour des Avironnais" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Paul Fort propose une liste d’"Alternative" aux Avirons. "Nous ne voulons plus assister à la bataille politicienne des ego de la majorité sortante", assure ce manager responsable logistique, développement immobilier et de l’Energie au Crédit Agricole Réunion et Mayotte de 58 ans.

"Natif de la ville des Avirons, dans laquelle je réside depuis toujours. Les Avironnais m’ont vu grandir et ont, depuis longtemps, observé mon action dans la vie économique, et depuis ces dernières années dans la vie politique de la commune.



En effet, 40 % d’entre eux m’ont confié la mission de Conseiller Municipal, lors des élections de Mars 2014. Fonction que j’exerce avec assiduité, ma présence à toutes les séances du Conseil au cours de cette mandature m’a permis d’acquérir les connaissances des dossiers, et des compétences qui associées à mon expérience du management feront que je possède l’expérience nécessaire à la gestion des affaires municipales.



Mon attachement aux valeurs traditionnelles Avironnaises, l’affection que je porte à notre commune et à tous ses résidents, ainsi que les nombreuses sollicitations d’une grande partie de la population m’ont motivé à vous présenter une liste de candidats, femmes et hommes, motivés, engagés, solidaires, compétents et volontaires lors des prochaines élections municipales et communautaires de Mars 2020.



Il y a plus de 35 ans de cela, la force et la volonté innovante et audacieuse d’entreprendre en faveur du développement, de nos aînés en charge des affaires communales, ont permis de bâtir les plus belles années de l’histoire de notre commune. Je porte en moi ces valeurs fortes qui devront constituer les fondations essentielles de notre projet de ville.



Aussi, notre liste sera représentative de chaque résident avironnais, afin que chacun se reconnaisse dans notre projet pour une ville solidaire, dynamique et accueillante où chaque individu pourra s’y épanouir avec sérénité.



Par ailleurs, nous croyons en une véritable ALTERNATIVE crédible, nécessaire, indispensable et favorable à établir le lien entre traditions et évolution économique et sociale de notre commune.



Nous ne voulons plus assister à la bataille politicienne des ego de la majorité sortante. La sérénité collective devant être la raison de notre ambition, l’ouverture de notre liste à toutes les forces vives des Avirons sans les contraintes d’appartenance à un parti politique a permis de rassembler autour de notre projet bien au-delà des sensibilités politiques de chacun.



Nous ferons de chaque Avironnais, une priorité de notre plan d’action réaliste et réalisable selon trois principaux leviers :



- L’HUMAIN, de la petite enfance aux séniors, placer l’Avironnais à tout âge, au cœur de nos préoccupations et de notre gestion municipale quotidienne.



- LE DEVELOPEMENT au sens large dans tous les domaines, l’économie, le tourisme, l’artisanat, l’agriculture, la sécurité, et l’AMENAGEMENT de notre commune dans le respect de l’environnement, pour nous orienter vers une ville durable.



- LA TRANSPARENCE, dans la gestion budgétaire avec un objectif prioritaire de maintenir notre faible fiscalité foncière. Equité, responsabilité et sincérité sont nos priorités.



Pour cela, je propose à tous les Avironnais de nous faire confiance, de se fédérer autour de ce projet pour notre ville et les invite à nous rejoindre. Dans les semaines à venir, nous continuerons à nous déplacer dans tous les quartiers, pour leur présenter notre plan d’actions viable, adapté aux besoins de notre commune, puisque ce projet aura été établi par des Avironnais pour des Avironnais." Nicolas Payet Lu 123 fois







