Paul Bouvier : Déjà trois mois de coopération fructueuse et d’impact positif sur l’île Sainte-Marie

Journée sportive avec les scolaires – Paul BOUVIER en t-shirt bleu.

Les bidons d’eau traitée sont décorés par les enfants du village

L’aide au projet chantier solidaire entre les apprentis d’Auteuil de la Réunion et le lycée de Sainte-Marie.

L’échange culturel multi-thématique entre les collégiens de cinquième des collèges de Roquefeuille et Ambodifotatra.

En partenariat avec la Plateforme de Concertation et d’Appui au Développement Durable de l’île Sainte-Marie, au sein de l’organisation 974 Actions, ce projet de coopération a permis à Paul de sensibiliser les participants aux enjeux environnementaux lors d’événements tels que les « Journées Du Sport Scolaire » à Ambatorao, où l’association partenaire locale était présente à ses côtés.Le projet Esprit Beach et Biodiversité a également été au cœur des actions menées par Paul. En collaboration avec les enfants du village, ils se sont engagés dans le nettoyage des sites utilisés pour le beach rugby, faisant en sorte de les laisser plus propres qu’à leur arrivée. De plus, grâce au projet « Rano Madio » et l’utilisation de bidons d’eau traitée, des améliorations ont été apportées à la distribution d’eau. Les jeunes participants ont même mis leur créativité à contribution en embellissant les « chaussettes à bidons ».Parallèlement, Paul a apporté son soutien à Hadrien, le coordinateur de projets du TCO et de la commune urbaine de Sainte-Marie, dans le cadre de deux initiatives d’échanges entre la jeunesse de ces deux territoires :Ce premier bilan souligne l’importance cruciale de ce projet de coopération dans la zone océan Indien. Grâce à l’engagement soutenu de Paul et à la collaboration avec les acteurs locaux, des actions concrètes ont été menées pour sensibiliser à l’environnement et préserver la biodiversité.