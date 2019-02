Pattes découpées, crâne fracassé... Un chien découvert massacré à Sainte-Marie

"Nous n'avions jamais vu ce chien dans le quartier auparavant. L'animal n'est pas arrivé là tout seul. Il n'y a pas d'accès au sous-sol, il faut forcément passer par l'immeuble. Une personne ayant connaissance du lieu l'a amené là avec pour objectif de le massacrer sans que personne ne puisse voir ou entendre quoi que ce soit. La scène respirait la violence et l'acharnement".



Indigné par le sort de cet animal, le couple s'est rendu à la gendarmerie pour alerter de la situation. "Ils sont venus constater. À leur arrivée, le corps n'était plus là, les agents de l'intercommunalité étaient probablement passés, alertés par le concierge, mais le sang et l'odeur étaient toujours bien présents". Révoltés, ils espèrent que le cas de cette pauvre boule de poils sensibilise à la cause animale.



* Nom d'emprunt