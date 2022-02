Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Patrimoine : les visites guidées reprennent ! Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, vous propose à nouveau de participer à ses rendez-vous culturels pour la période de février jusqu’au mois d’avril 2022. Il s’agit de visites guidées pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine Saint-Paulois sous tous les angles.

Attention, les informations et les réservations sont obligatoires à l’adresse suivante (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr), au 02 62 45 76 41 et au 06 93 94 18 78. Ces visites se tiennent dans un cadre sécurisé conforme à la réglementation édicté par l’État dans la lutte contre la Covid-19.





Saint-Paul historique : le Patrimoine défensif le samedi 26 février à 8h30

Départ devant la Maison SERVEAUX

Saint-Paul, du battant des lames au sommet des montagnes « Histoire de Saint-Gilles » le samedi 12 mars à 8h30

Départ devant l’église Notre-Dame-de-la-Paix

Saint-Paul, du battant des lames au sommet des montagnes « Histoire de Saint-Gilles » le samedi 26 mars à 8h30

Départ devant la bibliothèque du Guillaume

Saint-Paul naturel « La plage de l’Hermitage » le samedi 9 avril à 8h30

Départ parking ancien aqua-parc

Saint-Paul naturel « La réserve biologique du Bois-de-Nèfles » le samedi 23 avril à 8h30

Départ sur le parking au début du sentier de l’ilet Alcide.







