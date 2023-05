Patrimoine et identité créoles s’affichent et se déclinent à La CINOR

Le buste en bronze, oeuvre d’Henri Maillot, accueille désormais les visiteurs dans le hall de La CINOR. Celle qui, comme l’a décrite le président Maurice GIRONCEL, « a connu l’esclavage et combattu pour la liberté » porte sur chacun d’entre nous un regard emphatique et résilient, nous encourageant ainsi à envisager l’avenir avec plus de confiance et de sérénité.Un avenir qui dorénavant à La CINOR pourra s’écrire et s’affirmer aussi en créole. La collectivité et Lofis La Lang kreol la Rényon présidé par Axel GAUVIN ont en effet signé la charte « Collectivité billingue / Shart kolektivité biling » qui offrira la possibilité d’utiliser le créole dans tous les actes de la vie de La CINOR, tant à l’oral qu’à l’écrit.