Patrimoine de Thierry Robert : La Haute Autorité pour la transparence saisit la justice

La déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat établie, à la fin de l’année 2016, par Thierry Robert, député de La Réunion, a été examinée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.



"Après instruction du dossier et recueil de ses observations, la Haute Autorité estime, au regard des différents éléments dont elle a connaissance, qu’il existe en l’état un doute sérieux quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de cette déclaration, du fait de l’omission d’une partie substantielle du patrimoine", indique-t-elle.



La Haute Autorité a ainsi "jugé nécessaire de porter ces faits, susceptibles de constituer des infractions pénales, à la connaissance du procureur de la République de Paris et lui a transmis l’ensemble du dossier."