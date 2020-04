Courrier des lecteurs Patrick Serveaux nommé au Comité National filière tourisme Patrich Serveaux, Président de la commission Tourisme du MEDEF Réunion et Président de l’UMIH Réunion, a été nommé au Comité National filière tourisme. Le communiqué :

Le MEDEF Réunion s’est fortement mobilisé afin que La Réunion, et plus largement le bassin Océan Indien, soit représentée dans le comité national de filière Tourisme. Placé sous la présidence de Jean‐Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ce comité vient compléter le Comité Interministériel du Tourisme.



Ce nouveau comité, dont la première réunion a eu lieu le 16 janvier 2020, « réunit tous les professionnels du tourisme (collectivités, entreprises, fédérations/associations professionnelles, organisations syndicales, institutions, notamment Atout France et l’Institut français du tourisme) afin d’assurer une concertation approfondie et de permettre la co-°©‐ construction des politiques touristiques entre les professionnels et les pouvoirs publics », précise le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.



Suite à la crise COVID 19, ce comité a été chargé d’élaborer et de proposer au comité interministériel le plan de relance touristique pour la France.



Avec l’appui de la FEDOM, le MEDEF Réunion se félicite de la nomination de Patrick SERVEAUX, Président de la commission Tourisme du MEDEF Réunion et Président de l’UMIH Réunion, pour y siéger. Cette représentation est à souligner à double titre ; - La prise en compte des Outre‐mer dans le plan de relance global

- La possibilité de faire entendre la voix et les besoins spécifiques de notre territoire en matière d’accompagnement de nos entreprises du tourisme et propositions pour relancer la filière.

L’intervention de Patrick SERVEAUX, au sein de ce comité, portera dans un premier temps 3 axes majeurs :

- Accompagnement de l’ensemble des entreprises du tourisme de la Réunion, pour faire en sorte que toutes puissent survivre à la crise ;

- Réouverture des établissements touristiques au plus vite, avec une évolution de ces structures pour se doter de processus sanitaires permettant d’assurer la sécurité des personnes ;

- Réouverture du ciel, et suppression de la mise en quatorzaine obligatoire, en proposant une expérimentation basée sur des tests au départ et à l’arrivée, et la mise en place du tracing pour permettre un suivi des touristes en local. Nous devons réussir le pari de ré-ˇ‐ouvrir notre île en la protégeant, et c’est possible !



Notre développement économique et social reposera notamment sur le redémarrage de la filière tourisme, dans un cadre respectueux de notre population et de notre environnement, avec un développement de normes sanitaires garantissant des processus « stop‐covid », et avec le prérequis de disposer de matériels de protection tels masques, gels et tests, permettant de sécuriser l’ensemble des maillons de la chaine touristique.

