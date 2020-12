A la Une ... Patrick Serveaux: Ce couvre-feu est sécuritaire, pas sanitaire

Interrogé sur le couvre-feu annoncé hier tard pour ce soir, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie est amer. Par Bérénice Alaterre - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 10:18 | Lu 479 fois

Un couvre-feu a été annoncé par le préfet hier soir, qui débutera à 18h, avec l'interdiction de rassemblements dans les lieux publics, puis sera durci à 22h avec l'interdiction de circuler sauf pour les personnes rentrant chez elles ou pouvant justifier d'un motif impérieux, et enfin l'interdiction totale de circuler de 1h à 5h du matin sauf motif impérieux.



Le président de l'UMIH Patrick Serveaux est passablement mécontent de cette décision annoncée la veille du réveillon, et est inquiet de ses répercussions sur les restaurateurs. "C'est un manque de respect pour les professionnels de la restauration", s'agace-t-il. Selon lui, le couvre-feu est injustifié, en plus d'être liberticide: "Je pense qu'il s'agit là non d'une mesure sanitaire, mais de la volonté de contrôler la population, les autorités craignant des débordements. C'est une mesure purement sécuritaire!", s'insurge l'hôtelier. "On a été avertis au dernier moment, alors que la situation sanitaire n'a pas évolué défavorablement ces derniers jours".



Le président de l'UMIH précise, à l'attention de ses adhérents, qu'il ne pourra pas, contrairement aux habitudes, faire le lien avec les autorités, n'ayant pas été contacté par elles.



