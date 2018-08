Patrick Savatier retire sa candidature au profit de Jean-François Nativel

" Même par forte tempête les fourmis ne se dispersent pas. C'est leur force. Personnellement être député ou élu n'agite ni mes nuits ni mes réveils. Être candidat c'est simplement vouloir mettre au centre les causes qui me tiennent à coeur. Remettre en cause les méthodes usurières de l'urssaf qui sont un facteur d'appauvrissement. Instaurer un permis de louer. Une allocation adultes handicapés au moins égale au seuil de pauvreté pour ceux d'entre eux qui sont dans l'incapacité totale de travailler. Un revenu retraite universel minimum au moins égal au seuil de pauvreté...

Sont quelques unes des mesures sur lesquelles nous aimerions que l'on se penche ... "Faire de la politique " ce n'est pas forcément être un élu. C'est d'abord participer à la vie de la Cité. Au quotidien. En actions. Soulever des questions. Les porter jusqu'à une solution. C'est ce que j'essaie de faire. Citoyennement. Tant bien que mal. Je veux pouvoir continuer à le faire. Ça me tient au coeur. Alors être député...même par hasard ( 😁).. je crois que je m'ennuierais dans ce microscome costumé . Les frous frous, l'obéissance à un parti et autres réjouissances c'est pas mon truc et pas mon monde. Je suis une fourmi. Vous l'aurez compris je retire ma candidature. Je soutiendrais Jean-François Nativel qui en douce et sans secousse nous soutient depuis longtemps dans les actions que nous portons. Il ne porte pas d'étiquette partisane. Intègre honnête combatif franc il est en capacité de porter ce combat . Je lui fais confiance.

Je rejoins donc son équipe yallaaah 😉"

Le 18 juillet dernier, Patrick Savatier fondateur de la célèbre association "Momon papa lé là", annonçait sa candidature au poste laissé vacant de la 7 circonscription via sa page Facebook.L'intéressé annonce de façon surprenante, via sa page Facebook, le retrait de sa candidature." Je suis vraiment très honoré d'obtenir la confiance de Patrick Savatier qui se retire de la course des législatives, et qui m'apporte son soutien !Il s'est engagé avec son équipe de bénévoles depuis 14 ans au service des Réunionnais en grande difficulté, à qui il apporte une aide quotidienne sur le terrain.Il n'est pas possible de penser un jour rendre son littoral aux réunionnais sans mener de front le combat contre l'ensemble des injustices qui frappent notre société créole !"