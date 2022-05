La grande Une Patrick Savatier, l'emblématique artisan de Momon papa lé la, est décédé

Patrick Savatier est décédé ce jeudi 26 mai, annoncent ses proches et amis ce vendredi. L'homme s'était investi en faveur des personnes sans ressources et sans abri au sein de son association Momon papa lé la. Par LG - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 12:32





Installée à Saint-André, l'association Momon papa lé la a eu un rayonnement sur l'ensemble des villes de l'Est mais aussi de La Réunion. En une vingtaine d’années d’existence, l’association qu’il a fondée a oeuvré sans relâche en faveur de la réinsertion des personnes sans emploi, sans abri. Sur son parcours, des hommes politiques lui sont venus en aide en facilitant les demandes formulées par le président et son équipe.



C’était par exemple le cas à Salazie où la mairie venait de lui attribuer une parcelle à Mare à Citrons. Récemment, la ville de Salazie avait donné son accord à Momon papa lé là pour la création d’une confiturerie sur sa commune. "Nous allons nous rapprocher très vite de son épouse pour voir comment faire perdurer son oeuvre", indique ému Stéphane Fouassin. Le maire de Salazie était aussi le médecin traitant de Patrick Savatier.



Malade et diminué depuis de nombreuses années, Patrick Savatier se savait condamné ces derniers jours. "C’est lui qui m’a appelé hier pour me dire qu’il allait mourir. Je lui ai dit : « je passe tout de suite », alors que Patrick Savatier était admis en service réanimation. "Je lui ai dit : « quand tu sortiras, on essaiera de se rencontrer pour parler un peu ». J’ai pu le voir une dernière fois hier. J’étais ravi de pouvoir le voir avant son départ", affirme avec beaucoup d’émotion Stéphane Fouassin qui définit Patrick Savatier comme "un homme de coeur".



Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent :



Le message de Jean Charles Nagou, artisan, élu à la chambre de métiers et de l'artisanat : "Tu es mon berger et tu le resteras….Tu as illuminé notre vie. Hier soir tu as illuminé notre ciel. Tu as été mon bâton et tu m’as permis de me mettre debout et d’avancer. Tu seras toujours dans mon cœur…je t’aime et bon voyage. Ton oeuvre sera toujours mon combat et ne restera pas dans l’oubli.

Bon voyage Patrick Savatier La Réunion perd l'un de ses "artisans" du secteur social. Patrick Savatier, né en Charente Maritime, s'en est allé à l'âge de 61 ans. Grâce à Momon papa lé la, dont le slogan était "résister et agir", l'nfirmier psychiatrique de formation venait en aide aux personnes sans toit en les hébergeant en urgence afin d'envisager, dans un second temps, leur réinsertion.Installée à Saint-André, l'association Momon papa lé la a eu un rayonnement sur l'ensemble des villes de l'Est mais aussi de La Réunion. En une vingtaine d’années d’existence, l’association qu’il a fondée a oeuvré sans relâche en faveur de la réinsertion des personnes sans emploi, sans abri. Sur son parcours, des hommes politiques lui sont venus en aide en facilitant les demandes formulées par le président et son équipe.C’était par exemple le cas à Salazie où la mairie venait de lui attribuer une parcelle à Mare à Citrons. Récemment, la ville de Salazie avait donné son accord à Momon papa lé là pour la création d’une confiturerie sur sa commune. "Nous allons nous rapprocher très vite de son épouse pour voir comment faire perdurer son oeuvre", indique ému Stéphane Fouassin. Le maire de Salazie était aussi le médecin traitant de Patrick Savatier.Malade et diminué depuis de nombreuses années, Patrick Savatier se savait condamné ces derniers jours. "C’est lui qui m’a appelé hier pour me dire qu’il allait mourir. Je lui ai dit : « je passe tout de suite », alors que Patrick Savatier était admis en service réanimation. "Je lui ai dit : « quand tu sortiras, on essaiera de se rencontrer pour parler un peu ». J’ai pu le voir une dernière fois hier. J’étais ravi de pouvoir le voir avant son départ", affirme avec beaucoup d’émotion Stéphane Fouassin qui définit Patrick Savatier comme "un homme de coeur".Le message de Jean Charles Nagou, artisan, élu à la chambre de métiers et de l'artisanat :

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mr Patrick SAVATIER.

Mr Patrick SAVATIER a beaucoup œuvré dans le monde associatif, social et solidaire.

Nous avons travaillé ensemble pour le développement de l’association Momon Papa lé la.

Il a toujours été bienveillant et force de propositions.

Nous perdons un grand homme, un ami. Je tiens à exprimer mes sincères condoléances en ce moment douloureux à toute sa famille et ses proches

Stéphane L'hommage de Stéphane Fouassin, maire de Salazie :