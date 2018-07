Patrick Savatier : "Je serai candidat dans la 7eme circonscription"

Surprise. Le fondateur de la célèbre association Momon papa lé là sera candidat dans la 7e circonscription laissée vacante après la destitution de Thierry Robert par le Conseil constitutionnel.



Patrick Savatier vient d'annoncer, dans un long texte publié sur sa page Facebook, qu'il sera candidat.



Une candidature basée "sur des valeurs, des principes et surtout sur mes convictions et mes combats contre la pauvreté et l’exclusion", affirme la figure emblématique de l'association qui vient en aide aux démunis.



"Je serai candidat à la députation dans la 7eme circonscription. Je le serai pour porter la voix de celles et ceux qui pleurent et souffrent en silence. Je n'ai pas de feuilles tôles, de sacs de sable ou de ciment, de monnaie, de ti contrats ou d’alcool à distribuer. Je peux juste vous offrir ma détermination à me lever pour combattre, c’est une promesse.

Combattre pour que les handicapés perçoivent une allocation décente, que les enfants placés en familles d'accueil ne soient plus abandonnés à leur sort une fois majeurs, que les retraités soient mieux considérés et perçoivent un revenu au moins égal au seuil de pauvreté, que soient remises en cause les pratiques usurières de l'URSSAF, facteur d'appauvrissement.



L’heure est venue de développer l’emploi en favorisant une économie dans laquelle l’humain est au centre des préoccupations et donner ainsi toute sa place à l’économie sociale et solidaire. Il devient indispensable d’accompagner fortement la transition écologique basée sur l’économie circulaire en changeant nos habitudes de consommation.



Mes combats vous les connaissez et certains d'entre vous nous suivent de près depuis de longues années.

Je ne vous apprends rien de mon engagement.



La campagne sera courte et je ne pourrai pas passer chez chacun d’entre vous, je ne ferai pas défiler de bus ou jouer du flon flon sur les places publiques... cela ne me ressemble pas.



Je veux être de ceux qui mettront définitivement dehors les affairistes de tout poil qui ne défendent que leurs propres intérêts. Être « le fils à papa » ou « le frère de » ne doit plus suffire pour être candidat."



Patrick Savatier annonce déjà qu'il ne compte pas être "récupéré" par un parti politique. "Je serai sans étiquette", s'engage-t-il.